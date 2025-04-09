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Участок уже отремонтированной улицы снова перекроют из-за просадки в Алматы

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Рабочие выполняют ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: alexandrumagurean/Getty Images

Движение по улице Курмангазы в Алматы частично ограничат на три дня для устранения просадки в рамках гарантийного обязательства, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как сообщили в ТОО, с 9:00 часов 11 апреля до 6:00 часов 14 апреля 2025 года в Медеуском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта по улице Курмангазы, от улицы Пушкина до проспекта Достык, а также на пересечении улиц Курмангазы и Зенкова.

"Временные ограничения вводятся для устранения просадки асфальтного покрытия на сетях теплоснабжения проходящих под проезжей частью вышеуказанной улицы, выявленной специалистами. Работы будут проводиться подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", - сказано в сообщении

Ограничения по улице Курмангазы в Алматы
Ограничения по улице Курмангазы в Алматы. Схема: t.me/almaty_joly

Отметим, что гарантийные работы на улице Курмангазы уже проводили в марте текущего года. Тогда речь также шла об участке от проспекта Достык в сторону улицы Пушкина.

Напомним, о запланированном ремонте улицы Курмангазы стало известно в 2023 году.

Но в прошлом году введенное ограничение по улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова было продлено до середины сентября.

"Продлить ремонтные работы подрядная организация была вынуждена из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию, что повлияло на поставку строительных материалов и увеличение сроков выполнения строительно-монтажных работ", - говорилось в сообщении акимата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234330-uchastok-uzhe-otremontirovannoy-ulicy-snova-perekroyut-iz-za-prosadki-v-almaty/