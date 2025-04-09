"Чтобы решение не принимали на эмоциях": депутат о предложении повысить госпошлины на разводы

Депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев в кулуарах палаты прокомментировал свое предложение повысить госпошлину на разводы, передает корреспондент NUR.KZ

Такую норму он предлагает ввести в проект нового Налогового кодекса - документ обсуждают в мажилисе.

"Последнее предложение - 20 МРП", - заявил Берик Бейсенгалиев.

По его словам, такая мера направлена не на пополнение бюджета, а на сохранение семьи.

"По мнению депутатов, которые инициировали, дает хотя бы какую-то небольшую возможность, чтобы люди, прежде чем разводились, задумывались и на эмоциях не принимали решения. Все-таки платить 1000 тенге или в 20-30 раз больше. Все-таки есть мнение, что сдержит от каких-то скоропостижных решений. Наверное, даст принятие осознанного решения, особенно молодыми семьями", - считает он.

Отметим, в ноябре 2023 года стало известно о том, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов. Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел.

В феврале 2024 года сообщалось, что в Казахстане число новых браков установило антирекорд. На тот момент показатель, по данным аналитиков Data Hub, находился на минимуме за последние 19 лет.