Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Чтобы решение не принимали на эмоциях": депутат о предложении повысить госпошлины на разводы

Опубликовано:

Обручальное кольцо в руках
Развод. Иллюстративное фото: Karl Tapales/Getty Images

Депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев в кулуарах палаты прокомментировал свое предложение повысить госпошлину на разводы, передает корреспондент NUR.KZ

Такую норму он предлагает ввести в проект нового Налогового кодекса - документ обсуждают в мажилисе.

"Последнее предложение - 20 МРП", - заявил Берик Бейсенгалиев.

По его словам, такая мера направлена не на пополнение бюджета, а на сохранение семьи.

"По мнению депутатов, которые инициировали, дает хотя бы какую-то небольшую возможность, чтобы люди, прежде чем разводились, задумывались и на эмоциях не принимали решения. Все-таки платить 1000 тенге или в 20-30 раз больше. Все-таки есть мнение, что сдержит от каких-то скоропостижных решений. Наверное, даст принятие осознанного решения, особенно молодыми семьями", - считает он.

Отметим, в ноябре 2023 года стало известно о том, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов. Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел.

В феврале 2024 года сообщалось, что в Казахстане число новых браков установило антирекорд. На тот момент показатель, по данным аналитиков Data Hub, находился на минимуме за последние 19 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234315-chtoby-reshenie-ne-prinimali-na-emociyah-deputat-o-predlozhenii-povysit-gosposhliny-na-razvody/