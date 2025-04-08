"Кругом мусор, крысы бегают": жители Петропавловска задыхаются в отходах

Жители Петропавловска пожаловались на переполненные мусорные контейнеры, разлетевшиеся отходы, собак и крыс. В ЖКХ пояснили, что причиной стала поломка мусоровозов, передает Almaty.tv.

По словам петропавловцев, мусор вывозят нерегулярно, и город утопает в отходах.

Практически в каждом дворе - переполненные контейнеры и разлетевшиеся бытовые отходы. Теперь с потеплением люди вынуждены дышать еще и зловонием. По словам горожан, возле контейнеров постоянно собираются своры бродячих собак и обитают грызуны.

"Кругом мусор, особенно если ветер, мусор разлетается. Собаки, вот, оттуда, где-то, там они все обитают. По утрам тут целыми стаями бродят", "Санэпидемстанция куда смотрит? Должны меры приниматься. Не знаю, такие деньги берут, ведь, платим по столько тенге, с человека. И все равно не убирается", "Вон, везде все поразлеталось. Во дворе субботник провели, во дворе у нас все эти пакеты. Крысы бегают, уже вот такие бегают", - жалуются жители Петропавловска журналистам издания.

В целом по городу вывозом мусора занимаются 5 организаций. Специалисты отдела ЖКХ отмечают, что причиной задержки своевременного вывоза отходов стала поломка мусоровозов, которые обслуживают участки.

"По указанным адресам вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ТОО "КоммунСевер". В указанный период вышли из строя 2 мусоровоза, по техническим причинам. В настоящее время данные автомашины работают на линии после проведения ремонта, вывоз мусора осуществляется в штатном режиме", - сообщил изданию пресс-секретарь отдела ЖКХ Бердимурат Баймуканов.

Напомним, также в начале этого года карагандинцы пожаловались на завалы мусора на всех площадках города. В праздничные дни объем бытовых отходов существенно вырос.

Осенью прошлого года "зеленые" активисты подняли тревогу из-за мусора на полигоне в Астане. При этом они заявили о необходимости внедрения переработки мусора, а не закапывания его в землю, так как накопившиеся отходы, по их мнению, настолько заразят почву и подземные воды, что пострадает здоровье жителей крупных городов.

Отметим, что ранее жители левого берега Астаны жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. Сообщалось, что компания-монополист не в силах обслужить город.

А летом сообщалось, что в Костанае назревает мусорный коллапс. Если местное коммунальное предприятие не приведет город в порядок, здесь могут объявить режим ЧС местного масштаба.