Грозы, туманы и пыльная буря: штормовое предупреждение объявили синоптики по Казахстану

В связи с ухудшением погодных условий синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану. Ожидаются грозы, туманы и пыльная буря, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем 9 апреля на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Также, в период с 9 по 12 апреля по Акмолинской области на реках Буландинского, Астраханского, Атбасарского, Жаксынского, Жаркаинского и Есильского районов ожидается дальнейшее повышение уровней воды в связи с добеганием талого стока с боковых притоков и лесных массивов. В отдельных участках возможно превышение опасных уровней, что может привести к разливам и подтоплениям автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных объектов.

В Алматинской области в период 9-11 апреля 2025 года в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2000 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

9 апреля на востоке, в горных районах области Жетісу днем ожидается гроза. На востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Костанайской области ожидается туман.

9 апреля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юге, в горных районах области - туман, ветер скоростью 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области днем ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.

В Караганде 9 апреля днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильные осадки (преимущественно дождь). На юге, западе области ожидается гроза. На юге, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром 9 апреля ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается туман.

В Жезказгане 9 апреля ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер- на юге, востоке области порывы скоростью 15-20 м/с.

9 апреля ночью на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на западе, севере, юге области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

В Уральске ночью ожидаются гроза и ветер - порывы скоростью 18 м/с.

На западе, севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. На севере, в центре области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с с пыльной бурей.

9 апреля ночью на севере области Абай ожидается гроза. Ветер на севере, юге, в центре области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Семее ночью ожидается гроза.

Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ночью и утром на западе области ветер скоростью 15-20 м/с.

9 апреля в Атырауской области ожидается ветер - на севере, западе, юге области порывы скоростью 15-20 м/с.

В Атырау ночью ветрено: порывы скоростью 15-18 м/с.

9 апреля ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге ожидается туман.

В Петропавловске 9 апреля ночью и утром ожидается туман.