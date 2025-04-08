Двухэтажный таунхаус сносят в Алматы по решению суда (фото, видео)

В Алматы сносят двухэтажный таунхаус по решению суда - в акимате поделились кадрами демонтажа здания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под снос попал блокированный дом в микрорайоне Аскартау на улице Жансая 17Б, уточнили в управлении градостроительного контроля Алматы.

Как оказалось, ранее по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты административные меры в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов и выдано предписание на устранение нарушений.

Снос. Фото: акимат Алматы

По истечении срока предписания ведомством был подан иск на снос в Бостандыкский районный суд города Алматы.

2 мая прошлого года постановлением Алматинского городского суда решение о сносе суда первой инстанции оставлено без изменений.

После в Департаменте юстиции было возбуждено исполнительное производство.

В настоящий момент демонтаж объекта начат с участием судебных исполнителей.

На днях в Алматы сносили незаконную пристройку к кафе в центре города. Объект был возведен без разрешительных документов. Кроме того, она расположилась на территории общего пользования, заняв пандус, предназначенный для людей с особыми потребностями.

Ранее в южной столице по решению суда также снесли трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

До этого торговый павильон в центре Алматы снесли по решению суда - он был также построен без необходимых документов.