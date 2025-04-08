Мальчику с эпилепсией необходима реабилитация в Алматы стоимостью более 1 млн тенге

6-летний Идрис из Алматы страдает эпилепсией. Мальчику требуется реабилитация, которая дает положительные результаты. На новый курс лечения семье нужно собрать более миллиона тенге, передает NUR.KZ.

"Беременность проходила хорошо. Но я сильно переболела на раннем сроке, была температура. На УЗИ говорили, что патологии нет. Идрис родился в срок с весом 3700 грамм. Но роды были тяжелыми. Я поступила в роддом вечером, схватки были до 6 часов утра, потом остановились. Идрис родился в 14:00. Выписались мы из роддома на третий день", - говорит мама мальчика, Разет Бегаева.

По ее словам, после выписки все было хорошо, но когда Идрису было 4 месяца, на УЗИ обнаружили, что у него расширены желудочки мозга. Мальчик получал лечение несколько месяцев, в развитии не отставал.

Но в один из дней у него начались судороги. Лицо стало бледным, губы посинели. Идриса госпитализировали, но приступы остановили только на шестой день. Тогда ему и поставили диагноз "эпилепсия". Назначили противосудорожные препараты.

"Через 2,5 или 3 года сын вошел в ремиссию, но мозг уже был поражен. Идрис отставал в развитии. Мы ходим в бассейн, получаем курсы реабилитации, но этого мало. Нас позвали в реабилитационный центр "Территория успеха".

Улучшения есть, но чтобы было еще лучше, надо заниматься на постоянной основе. К сожалению, этого мы позволить себе не можем. Нам нужно собрать 1 065 000 тенге.

Я прошу помощи у неравнодушных людей для моего сына Идриса, хочу поскорее поставить его на ноги. Я знаю, что есть в этом мире добрые, отзывчивые люди, которые не пройдут мимо и помогут", - заявила Разет.

Реквизиты:

Halyk: 4405639797106349

KZ9660100020285378

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Разет Бегаева

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