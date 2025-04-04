Выставленный аэропорту штраф на сумму 122 млн тенге прокомментировали в "Алматы су"

В "Алматы су" прокомментировали выставленный аэропорту Алматы штраф на сумму 122 млн тенге за водоснабжение, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале недели стало известно, что "Алматы Су" необоснованно выставил штраф аэропорту Алматы на сумму 122 млн тенге за водоснабжение. Впоследствии прокуратура отменила штраф, признав его незаконным.

"Начисления мы доказывали непосредственно. Все начисления были выставлены правомерно, согласно действующим нормативным правовым актам.

Однако был акт прокурорского надзора, с которым мы не согласны и в рамках установленных требований данный акт будем обжаловать", - рассказал директор департамента сбыта государственного коммунального предприятия «Алматы Су» Серик Шагиров в ходе брифинга РСК.