"Доказывает, что невозможное возможно": мальчику с ДЦП нужно лечение, чтобы встать на ноги

8-летний Артем из Усть-Каменогорска страдает ДЦП. Ему необходимо пройти курс реабилитации, который стоит около 700 тыс. тенге, но у мамы нет на это средств, передает NUR.KZ.

Артем родился 8-месячным, получив родовую травму - кости черепа сместились вправо, но врачи уверяли, что в этом нет ничего страшного. Как вспоминает его мама, мальчик был беспокойным, плохо спал.

"В пять месяцев нам пришлось идти к платному невропатологу, так как проблемы со сном и беспокойство не прошли. Врач поставил диагноз "детский церебральный паралич". Конечно, эта новость повергла меня в шок. Врачи утверждали, что Артем не сможет ходить со своей тяжелой формой ДЦП.

Но благодаря постоянным занятиям и реабилитациям ребенок начинает ходить и может пройти самостоятельно небольшое расстояние. Артем постоянно занимается у нас в городе, ездили на реабилитацию в Астану, в Россию, в Ташкент", - говорит мама Артема, Оксана Антипина.

После поездки в Институт имени Симо Милошевича у мальчика улучшилась координация. Сейчас Артем ходит, держась за руку, а небольшое расстояние может пройти самостоятельно. В этом году для закрепления навыков и улучшения состояния ему необходимо пройти еще один курс реабилитации там же.

"Воспитанием ребенка занимаюсь одна. С бывшем мужем мы в разводе. Финансово он не помогает на лечение ребенка. Я как мама хочу, чтобы мой ребенок стал самостоятельным и мог себя обслуживать, уверенно делая шаги в свое будущее. Мы проделали огромный путь и достигли хороших результатов, нам нельзя прерывать реабилитацию.

Артем - сильный мальчик, он доказывает, что невозможное возможно. Своими силами мне не собрать эту сумму. Я не могу работать, нужен постоянный уход за сыном. Перелет на лечение мы оплатим со своих средств. Мы год откладывали на это", - говорит Оксана.

На курс необходимо собрать 689 000 тенге. Семья будет благодарна любой помощи.

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