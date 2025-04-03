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Снежного барса сняли на видео в горах Иле-Алатау

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Снежный барс в ГНПП "Иле-Алатау"
Снежный барс в ГНПП "Иле-Алатау". Кадр из видео: instagram.com/ile_alatau_nationalpark

В Государственном национальном природном парке "Иле-Алатау" в объектив фотоловушки вновь попал снежный барс, передает NUR.KZ со ссылкой на ГНПП.

Как сообщает нацпарк в своем Instagram-аккаунте, в "Иле-Алатау" произошло знаменательное событие: редкий снежный барс снова попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.

"Хочется отметить важный труд научных инспекторов, которые круглосуточно мониторят территорию парка и проводят исследования, направленные на сохранение биоразнообразия. Благодаря их усилиям и упорной работе фотоловушки были установлены в нужных местах, что позволило получить такие впечатляющие результаты", - отмечают в парке.

Напомним, ранее в Кольсайском нацпарке в кадр попала туркестанская рысь, а в "Алтын-Эмель" фотоловушка засняла пару снежных барсов у водопоя.

В конце ноября снежный барс и туркестанская рысь попали в фотоловушку в национальном природном парке "Кольсайские озера".

Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.

Также в октябре появилось видео, снятое в июне этого года: тогда в Арчатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного парка в фотоловушку попали сразу три снежных барса: самка и двое котят-подростков.

В конце мая этого года Минэкологии показало снежных барсов, обитающих в ущельях Иле-Алатау.

Добавим, как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232737-snezhnogo-barsa-snyali-na-video-v-gorah-ile-alatau/