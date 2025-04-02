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Подростки повредили ножом домофон ЖК в Алматы: ремонт обойдется в 400 тыс. тенге

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Подростки
Подростки. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Сети появилась информация, что в Алматы подростки повредили домофон ЖК ножом - ремонт обойдется примерно в 400 тыс. тенге. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. Он написал, что к нему обратились жители алматинского ЖК.

"На днях группа подростков, у одного из которых был нож, повредила домофон на входе в подъезд. Владелец холодного оружия попал на камеру в лифте, где он тоже пытался расковырять оборудование.

Теперь нужно менять домофон, ремонт обойдется примерно в 400 тысяч", - сообщил Козачков и спросил, узнает ли кто-то из подписчиков героя видео.

"Он ведь продолжает ходить по улицам с ножом", - отметил автор.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что подростки уже установлены.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района проводится проверка. Личности участников правонарушения уже установлены. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Отметим, ранее в Казахстане произошло несколько инцидентов с участием несовершеннолетних.

Так, в Шымкенте подростки пытались зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда во время отправления состава. Из-за угрозы их жизни состав был задержан, нарушители помещены в Центры адаптации несовершеннолетних, а их родители привлечены к ответственности и оштрафованы.

А в Темиртау подростки, которых подозревают в нападении на одинокого пожилого мужчину, подверглись избиению со стороны сверстников. На несовершеннолетних фигурантов обоих дел заведены уголовные дела.

Что касается случаев вандализма среди взрослых граждан, недавно в Астане к ответственности привлекли очередных вандалов - один из них устроил "бой" с дорожным знаком, другие умышленно повредили чужое имущество.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232551-podrostki-povredili-nozhom-domofon-zhk-v-almaty-remont-oboydetsya-zhilcam-v-400-tys-tenge/