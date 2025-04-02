Тропа здоровья: алматинцы оценили новую пешеходную дорогу на Кок-Тобе

Алматинцы и гости города оценили новую пешеходную тропу в парке "Кок-Тобе". Теперь горожанам не нужно идти по проезжей части, чтобы добраться до парка, передает NUR.KZ.

Протяженность тропы составляет 1,2 км, а пропускная способность - до 10 тысяч человек в день, сообщили в акимате города.

"Для жителей и гостей Алматы создание тропы здоровья – большой плюс. Теперь каждый может добраться до "Кок-Тобе" пешком и наслаждаться потрясающими видами на горы и окрестности.

Раньше путь лежал по дороге, где постоянно двигались автомобили, что было не только неудобно, но и небезопасно. Новая тропа - это не только комфортно, но и полезно для здоровья", - поделился впечатлениями житель Алматы Елдос Сапунов.

Пешеходная тропа. Фото: акимат Алматы

Жительница Алматы Аружан Смайлова тоже отметила, что приезжает сюда часто.

"Здесь стало намного удобнее заниматься скандинавской ходьбой. Расположенные на территории скамейки и урны придают еще больше уюта и комфорта. Для нашей безопасности установлены камеры видеонаблюдения. Выражаю большую благодарность за создание такого уютного и безопасного пространства", - говорит Аружан.

Как сообщил представитель парка "Кок-Тобе" Фархад Уали, для удобства посетителей на всем маршруте оборудовано освещение, видеонаблюдение, скамейки и урны.

Пешеходная тропа. Фото: акимат Алматы

"На сегодня завершены основные строительные работы, включая асфальтирование и установку бордюров. В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории. Перед началом маршрута будет создана парковая зона, где ранее был неблагоустроенный участок.

Комфортные условия для посетителей созданы благодаря обращениям жителей по поручению акима Алматы Ерболата Досаева. Так, за счет собственных средств мы начали строить удобную тропу для пешеходов. Сегодня посетители с удовольствием здесь гуляют, считают шаги", - рассказал Фархад Уали.

Пешеходная тропа. Фото: акимат Алматы

Кроме того, алматинцы и гости города смогут полюбоваться видами живописных склонов Кок-Тобе со смотровых площадок, которые будут благоустроены к 1 мая.

В акимате напомнили, что парк "Кок-Тобе" является одной из достопримечательностей и местом отдыха города. Ежегодно парк посещают более 600 тыс. человек.

Отправной точкой до парка служит уникальная канатная дорога протяженностью 1620 метров, на которой курсируют 17 гондольных кабинок. Время в пути составляет около 6 минут, за это время перед пассажирами открываются живописные виды.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в мае 2025 года будет проведена реконструкция Атакента, а также будут отремонтированы фонтаны на Площади Республики.

Пешеходная тропа. Фото: акимат Алматы