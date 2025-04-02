Более миллиона запросов: глава Минцифры высказался о первоапрельском сбое на eGov

В кулуарах мажилиса глава Минцифры прокомментировал вчерашний сбой на eGov, который произошел, когда казахстанцы пытались записать детей в школы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вчера была аномальная нагрузка на инфраструктуру, но это не только связано с eGov, но и на стороне профильного министерства также есть технические ограничения. С точки зрения нагрузки – такой никогда не было. Это больше 1 млн запросов за час, пользователи пытались одновременно подать заявление. Очень много запросов было.

В целом вчера на заседании правительства я выступал – у нас планируются работы по изменению архитектуры электронного правительства, в том числе приложения eGov, улучшение шлюза, чтобы они могли выдерживать более повышенную нагрузку.

Я разделяю неудобства, с которыми столкнулись граждане, но мы оперативно подключились к решению вопросов, команда буквально ночевала на работе, чтобы процесс вернуть в русло", - заявил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

Напомним, накануне казахстанские родители столкнулись с проблемой при попытке получить услугу по зачислению ребенка в первый класс.

В АО "Национальные информационные технологии" сообщали, что услуга будет доступна только после обеда. При этом говорилось, что сайт "Электронного правительства" работает в штатном режиме.

Позже в НИТ подтвердили, что портал "Электронного правительства" частично недоступен из-за повышенной нагрузки.

К слову, как сообщили в Минпросвещения, в этом году в первый класс в Казахстане пойдут больше 370 тысяч детей.

В ведомстве напомнили, что заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней, а срок рассмотрения заявки составляет 1 рабочий день после отправки запроса. Подать заявление можно онлайн через eGov или в бумажном виде в самой школе.