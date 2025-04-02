Праздновать 100-летие Нургисы Тлендиева начали в Казахстане

1 апреля в Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой состоялось торжественное открытие юбилейного концерта "Әлқисса-Нұрғиса", сообщает Минкульт.

Мероприятие посвящено 100-летию выдающегося композитора, дирижера, кюйши, Народного Героя Казахстана Нургисы Тлендиева. Оно прошло при поддержке Министерства культуры и информации.

Как подчеркнули в ведомстве, этот концерт дал старт программе праздничных мероприятий, посвященных 100-летию великого композитора.

В знак памяти и уважения к наследию великого мастера от имени главы государства была передана корзина цветов.

Концерт. Фото: t.me/madenietaqparat

В мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, выдающиеся музыканты, заслуженные деятели Казахстана, лауреаты международных конкурсов, а также ведущие коллективы страны. Среди них - Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» имени Нургисы Тлендиева Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла, симфонический оркестр Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, государственная хоровая капелла имени Бахытжана Байкадамова, а также известные исполнители, чьи голоса и мастерство сделали этот вечер особенным.

Концерт. Фото: t.me/madenietaqparat

В программе вечера зрителям были представлены произведения Нургисы Тлендиева, вошедшие в золотой фонд казахской музыки.

В течение года во всех регионах Казахстана запланировано около 100 мероприятий - выставки, концерты, конкурсы и фестивали.

Юбилейная дата выдающегося мастера казахской музыки отмечается не только в масштабах нашей страны, но и на международном уровне - под эгидой таких авторитетных организаций, как ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ.

Среди ключевых событий юбилейной программы - концерт, посвященный 100-летию Нургисы Тлендиева, который планируется в рамках Дней культуры Казахстана во Франции в штаб-квартире ЮНЕСКО. В США, в легендарном Карнеги-холле, ожидается концерт и выставка, посвященные композитору, а в Пекине зрители услышат его произведения на концерте «Құстар қайтып барады».