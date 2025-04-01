Дорожную разметку обновят в Астане: акимат обратился к водителям

С сегодняшнего дня в Астане приступили к подготовительным работам по обновлению дорожной разметки на улицах столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, в городе ведется демонтаж старой разметки и трассировка новых линий. Работы по нанесению разметки обещают начать в ближайшее время, но с учетом погодных условий.

"Важным условием для начала нанесения разметки являются сухая погода, отсутствие осадков, температура воздуха не ниже +10°C и относительная влажность воздуха не более 85%. Эти параметры необходимы для правильного нанесения специальной дорожной разметки, включая краску, холодный пластик и термопластик.

В 2025 году планируется выполнить работы по нанесению дорожной разметки на 190 улицах города общей площадью 430 тыс. квадратных метров", - рассказали в акимате.

Также сообщается, что одним из приоритетных направлений является реализация программы "Детская безопасность", которая будет охватывать районы, расположенные вблизи детских учреждений и школ. Кроме того, работы по обновлению разметки будут проводиться в дневное время суток.

"В связи с этим, призываем всех участников дорожного движения проявлять терпимость и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Крайне важно соблюдать установленный скоростной режим и принимать необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность как для себя, так и для других участников движения", - предупредили водителей в акимате.

Ранее водителей столицы предупредили о том, что из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.