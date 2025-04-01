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eGov снова не доступен: что сообщили в НИТ

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Сайт eGov
Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В АО "Национальные информационные технологии" заявили, что мобильное приложение eGov Mobile работает в штатном режиме, однако портал "Электронного правительства" частично недоступен, передает NUR.KZ.

"В связи с повышенной нагрузкой на портал "Электронного правительства" наблюдается временная недоступность eGov.kz. По этой причине пользователи могут столкнуться с частичной недоступностью портала eGov.kz.

На данный момент специалисты АО "НИТ" прилагают все усилия и работают над полным восстановлением работоспособности портала eGov.kz и планируют завершение работ в ближайшее время", - сообщили в компании.

Кроме того, в АО "НИТ" предупредили, что возможна временная недоступность оказания услуг в ЦОНах.

Сегодня казахстанские родители столкнулись с проблемой при попытке получить услугу по зачислению ребенка в первый класс. В АО "НИТ" сообщали, что услуга будет доступна только после обеда. При этом говорилось, что сайт "Электронного правительства" работает в штатном режиме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232197-egov-snova-ne-dostupen-chto-soobshchili-v-nit/