История казахстанки с кредитами на 30 млн тенге закончилась благополучно

История о кредитах на 30 млн тенге, которые оформили на жительницу села в Павлодарской области, закончилась благополучно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, жительница села Алтай едва не осталась должна 30 млн тенге, однако ей помог участковый инспектор.

"Мне на телефон пришло SMS с номера 1414, что якобы мне на "Казпочту" пришло письмо, поэтому я должна продиктовать звонившим код из SMS. Неизвестные представились работниками почты, назвали все мои данные, адрес проживания и сказали, что отправят письмо курьером, поэтому я им сказала код", - рассказала женщина.

После этого, по словам сельчанки, она позвонила почтальону, на что ей ответили, что у них нет курьерской доставки. Испугавшись, женщина обратилась к участковому инспектору Рустаму Иманбаеву.

"Он сразу отреагировал и помог аннулировать оформленные на меня кредиты на общую сумму 30 миллионов тенге. Благодаря профессионализму участкового я не пострадала. Хочу поблагодарить Рустама Нажмиденовича за его четкие и слаженные действия, в результате которых были предотвращены действия по оформлению кредитов", - отметила жительница Павлодарской области.

Сам полицейский заявил, что одна из его задач - это слышать граждан и оперативно реагировать на их запросы.

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