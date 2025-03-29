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История казахстанки с кредитами на 30 млн тенге закончилась благополучно

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Женщина разговаривает по телефону
Женщина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: pixabay.com

История о кредитах на 30 млн тенге, которые оформили на жительницу села в Павлодарской области, закончилась благополучно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, жительница села Алтай едва не осталась должна 30 млн тенге, однако ей помог участковый инспектор.

"Мне на телефон пришло SMS с номера 1414, что якобы мне на "Казпочту" пришло письмо, поэтому я должна продиктовать звонившим код из SMS. Неизвестные представились работниками почты, назвали все мои данные, адрес проживания и сказали, что отправят письмо курьером, поэтому я им сказала код", - рассказала женщина.

После этого, по словам сельчанки, она позвонила почтальону, на что ей ответили, что у них нет курьерской доставки. Испугавшись, женщина обратилась к участковому инспектору Рустаму Иманбаеву.

"Он сразу отреагировал и помог аннулировать оформленные на меня кредиты на общую сумму 30 миллионов тенге. Благодаря профессионализму участкового я не пострадала. Хочу поблагодарить Рустама Нажмиденовича за его четкие и слаженные действия, в результате которых были предотвращены действия по оформлению кредитов", - отметила жительница Павлодарской области.

Сам полицейский заявил, что одна из его задач - это слышать граждан и оперативно реагировать на их запросы.

Ранее в Акмолинской области пенсионерке вернули 8 тыс. долларов США, которые она передала мошенникам, желая освободить внучку якобы от уголовной ответственности. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнего курьера. Полученные деньги он не успел перечислить на указанный куратором счет.

А в Карагандинской области было рассмотрено дело о неосновательном обогащении. Ответчиков обязали вернуть потерпевшей почти 10 млн тенге, которые она перевела по указанию мошенников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231541-istoriya-kazahstanki-s-kreditami-na-30-mln-tenge-zakonchilas-blagopoluchno/