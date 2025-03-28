5,3 млн тенге пенсионных выплат вернет стоматология в Кызылординской области

В Кызылординской области дело о возврате 5,3 млн тенге прекратили в порядке медиации. Истец хотел потратить деньги на стоматологические услуги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о возврате ТОО единовременной пенсионной выплаты на специальный счет, открытый в банке, рассмотрели в Жалагашском районном суде.

Согласно материалам дела, истец в иске заявил, что с ответчиком был заключен договор об оказании услуг с использованием единовременных пенсионных выплат, а ответчик принял на себя обязательства по оказанию стоматологической помощи.

"Однако стоматологическую помощь ответчик не оказал, на прием для начала оказания услуг не пригласил, поэтому истец просил вернуть 5,3 млн тенге на специальный счет, открытый в банке", - рассказали в суде.

Стороны пришли к соглашению об урегулировании спора путем медиации.

Суд, утвердив соглашения сторон о взыскании задолженности, обязал директора ТОО выплатить 5,3 млн тенге и судебные издержки.

Ранее стало известно, что жительница Атырау отдала около 170 тыс. тенге за имплант-коронку зуба, но за 4 месяца установку так и не произвели. Тогда женщина потребовала вернуть деньги. Суд взыскал эти средства со стоматологической клиники.

А жительница Актобе отдала за стоматологические услуги 1,5 млн тенге, однако из-за боли была вынуждена в другой клинике удалить два импланта. Судебно-медицинская экспертиза установила связь между ухудшением состояния здоровья женщины и дефектами оказания медпомощи.