В Минпросвете высказались о кончине первого вице-министра Жумадильдаевой

Вице-министр просвещения Едил Оспан в кулуарах сената высказался о смерти первого вице-министра Натальи Жумадильдаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что Наталья Жумадильдаева всегда активно участвовала в общественной жизни и прекрасно выглядела. Они также отметили, что была информация о том, что смерть наступила во время операции, медпроцедуры.

"Не могу комментировать… для нас это тоже была шоковая информация, для нас тоже была неожиданно… здоровье…", - сказал он.

Напомним, 15 марта министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил о кончине первого вице-министра просвещения Казахстана Натальи Жумадильдаевой. Ей было всего 59 лет.

Отметим, Наталья Жумадильдаева была назначена на данную должность в сентябре 2023 года.

Согласно информации на сайте Минпросвещения РК, трудовой путь Жумадильдаева начала в 1987 году учителем начальных классов. Она работала директором школы, была начальником отдела образования, а также депутатом мажилиса.

С 2021 по 2022 год являлась советником председателя правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы". С 2022 по 2023 год трудилась директором департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК.