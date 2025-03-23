Токаев отреагировал на кончину Александра Машкевича

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Александра Машкевича, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента РК Руслана Желдибая.

"В связи с кончиной известного предпринимателя и общественного деятеля Александра Машкевича Президент Касым-Жомарт Токаев направил родственникам покойного телеграмму, в которой выразил соболезнования и отметил его заслуги в развитии индустрии Казахстана", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что умер совладелец Eurasian Resources Group и Евразийского банка Александр Машкевич. Известный предприниматель скончался на 72-м году жизни.

В свое время являлся председателем совета директоров АО "Евразийская финансовая компания", АО "Евразийский Банк".

Был членом Совета иностранных инвесторов при президенте РК.