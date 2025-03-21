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Участок республиканской трассы в СКО закроют до апреля

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Заснеженная трасса
Метель. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

В Северо-Казахстанской области до 10 апреля закрывают участок республиканской автодороги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НК "АО "КазАвтоЖол".

"В связи с укрепительными работами защитной дамбы в паводковый период с 15:00 21 марта 2025 года вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке республиканской автодороги KZ15-09 "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реки Есиль)", - отмечается в сообщении компании в Telegram-канале.

Ориентировочное время открытия дороги - 10 апреля 2025 года.

Ранее из-за паводка в Павлодарской области оказался затоплен участок республиканской трассы, расположенный в низине.

Мы также писали, что названы регионы с наибольшим количеством опасных участков дорог в Казахстане. В этом году на автомобильных дорогах в Казахстане выявлено 326 паводкоопасных участков протяженностью почти в 100 км, где есть риски переливов.

Также в "КазАвтоЖол" предупреждали автомобилистов о закрытии участка трассы "Актобе-Уральск-граница РФ (пункт пропуска Сырым)".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230011-uchastok-respublikanskoy-trassy-v-sko-zakroyut-do-aprelya/