Юрты, ярмарки и соревнования: как отмечают Наурыз в Астане (фото)

В Астане 21-22 марта на всех открытых площадках в шести районах города проходят праздничные мероприятия в честь Наурыза, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

По данным пресс-службы акимата, на городской площади (перед зданием столичного акимата), у площадях монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории стадиона "Астана-Арена" и площадке EXPO с раннего утра звучит праздничная музыка, открылись ярмарки ремесленников, готовятся традиционные угощения, идут соревнования по национальным видам спорта, с ценными призами и памятными подарками для победителей. Участники соревнуются в поднятии гири, армрестлинге, перетягивании каната, асык ату, казакша курес, кой котеру.

Наурыз в Астане. Фото: акимат Астаны

Отмечается, что во всех шести районах установили юрты, организованы праздничные ярмарки. На площадках выступают звезды казахстанской эстрады, городские коллективы. В их числе Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, Айдар Байділдин, Трио "Алтын", группа "Арт домбыра", Мади Кадыров, Ғалымжан Жолдасбай, Нүркен Якияев, гр. Меломен, Жаксыкелді Маясаров, дуэт "Казакия", Айгерім Мамырова, Кеңес Әлімжан, Ғаділбек Жанай, Маржан Арапбаева, Нұрлан мен Мұрат, Асхат Тарғын, Айгүл Иманбаева, Этно ансамбль "Алтын", гр. ДиАрт, гр. Байтерек, Ернар Жұматаев и многие другие.

Празднование Наурыза в Астане. Фото: акимат Астаны

Также организованы красочные фотозоны и установлены алтыбаканы.

Сегодня, 21 марта, с 11:00 в районе Есиль праздничные мероприятия начались у монумента Байтерек, проходят соревнования по национальным видам спорта, с 13:00 организована концертная программа.

На территории EXPO с 11:00 проходят соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников и праздничная торговля.

Празднование Наурыза в Астане. Фото: акимат Астаны

Празднование Наурыза в Астане. Фото: акимат Астаны

Праздничные мероприятия проходят и в районе Сарыарка на городской площади. На территории развернулись восемь юрт, гостей столицы с 11:00 идет ярмарка традиционных изделий, где можно познакомиться с народными ремеслами и приобрести национальные угощения. Также проходят соревнования по национальным видам спорта, с 13:00 начался праздничный концерт с участием артистов столицы.

В районе Байконыр с 12:00 в парке Ататюрк начались состязания по национальным видам спорта: қазақ күресі, перетягивание каната, гір көтеру, асык ату, қой көтеру и т.д. Также организована специальная фотозона Әз-Наурыз. С 13:00 часов проходит праздничная концертная программа с участием звезд.

На аллее "Писателей" (пересечение проспекта Абая и улицы Сембинова) с 12:00 также начался праздничный концерт.

Празднование Наурыза в Астане. Фото: акимат Астаны

В районе Сарайшык с 13:00 на площади у монумента "Қазақ елі" началось праздничное гулянье с концертной программой, соревнованиями по национальным видам спорта, ярмаркой ремесленников и праздничной торговлей.

В районе Алматы праздничные мероприятия начались с 11:00 на территории Дворца школьников им. Аль-Фараби по проспекту Тауелсиздик. С утра проходят соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников и праздничная торговля. С 13:00 организован концерт с участием артистов.

В районе Нура празднование началось уже с 20-го марта. 21 марта с 11:00 на площади перед стадионом Астана Арена начали работу торговые ряды ремесленников, проходят состязания по национальным видам спорта. Для памятных фото на локации стоят беркутчи, тазы, верблюды и лошади, организованы тематические фотозоны. Также выставлены юрты и картины в этностиле, с 13:00 началась концертная программа.