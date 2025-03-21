Закрытие аэропорта Хитроу в Лондоне: Air Astana обратилась к казахстанским пассажирам
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Рейсы из Лондона в Алматы и из Алматы в Лондон, запланированные на сегодня, 21 марта, отменяются в связи с ЧС в аэропорту британского Хитроу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"Авиакомпания Air Astana информирует, что рейсы KC663/664 по маршрутам Алматы-Лондон и Лондон-Алматы от 21 марта перенесены на 22 марта. Причиной стало закрытие аэродрома Хитроу из-за масштабного сбоя в энергоснабжении, вызванного пожаром на электрической подстанции", - говорится в сообщении казахстанской авиакомпании в Telegram-канале.
Казахстанцам рекомендуют проверять статус рейса на сайте авиакомпании.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229945-zakrytie-aeroporta-hitrou-v-londone-air-astana-obratilas-k-kazahstanskim-passazhiram/