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Закрытие аэропорта Хитроу в Лондоне: Air Astana обратилась к казахстанским пассажирам

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Самолет Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Рейсы из Лондона в Алматы и из Алматы в Лондон, запланированные на сегодня, 21 марта, отменяются в связи с ЧС в аэропорту британского Хитроу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Авиакомпания Air Astana информирует, что рейсы KC663/664 по маршрутам Алматы-Лондон и Лондон-Алматы от 21 марта перенесены на 22 марта. Причиной стало закрытие аэродрома Хитроу из-за масштабного сбоя в энергоснабжении, вызванного пожаром на электрической подстанции", - говорится в сообщении казахстанской авиакомпании в Telegram-канале.

Казахстанцам рекомендуют проверять статус рейса на сайте авиакомпании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229945-zakrytie-aeroporta-hitrou-v-londone-air-astana-obratilas-k-kazahstanskim-passazhiram/