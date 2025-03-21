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Сколько полицейских с именем Наурыз служат в Казахстане, рассказали в МВД

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Сотрудник полиции
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В рядах казахстанской полиции служат 119 стражей порядка, названных в честь весеннего праздника Наурыз мейрамы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, в преддверии Наурыз мейрамы Министерство внутренних дел Казахстана представило необычную статистику - в рядах казахстанской полиции, как выяснилось, служат 119 стражей порядка с именем Наурыз.

"В казахской культуре выбор имени всегда был важным и ответственным делом, ведь оно несет глубокий смысл и связано с судьбой человека, его будущим, а также с уважением к традициям и культуре. Имя часто отражает не только исторические события и личности, но и желания родителей относительно характера и жизни своего ребенка.

Среди 119 полицейских, носящих имя Наурыз, четверо женщин. Наурызбай - 55 человек, Наурызбек - 41, Наурыз - 12, Наурызгүл - 4, Наурызхан - 3, Наурызғали - 2, Наурызжан - 1, Бекнаурыз - 1", - отмечается в сообщении ведомства.

Такая статистика, как уверены в МВД, ярко демонстрирует, как традиции и культура Наурыза крепнут в современном Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229936-skolko-kazahstancev-s-imenem-nauryz-sluzhat-v-kazahstane-rasskazali-v-mvd/