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Заседание нового состава Общественного совета МВД прошло в Астане

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Общественный совет
Общественный совет. Фото: Polisia.kz

В Астане прошло первое заседание нового состава Общественного совета МВД, куда вошли 23 представителя гражданского общества, а также представители МВД, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в обновленный состав Общественного совета вошли лидеры общественного мнения, специалисты по IT-безопасности, юристы, правозащитники, общественные деятели, представители СМИ, депутаты мажилиса и сената, гражданские активисты, а также 7 представителей министерства.

Председателем общественного совета стал Бахтияр Макен. На заседании всем членам вручили специальные удостоверения, cообщает портал Polisia.kz.

"Основная цель работы совета – взаимодействие с общественностью, установление обратной связи с народом. То есть совет должен быть мостом между обществом и органами внутренних дел", - отметил министр внутренних дел РК Ержан Саденов.

Общественный совет
Общественный совет. Фото: Polisia.kz

Председатель совета поблагодарил за возможность участия в работе МВД и заверил, что все члены совета готовы приложить усилия для улучшения работы органов внутренних дел.

Стоит отметить, что Общественный совет будет активно работать в течение трех лет, становясь связующим звеном между полицией и обществом.

В его задачи входит представление интересов обеих сторон, что позволит более эффективно решать спорные вопросы, возникающие в процессе взаимодействия правоохранительных органов с гражданами.

Совет будет активно работать над тем, чтобы обеспечить прозрачность и открытость в действиях полиции, а также формировать предложения по улучшению работы правоохранительных структур.

Это сотрудничество создаст платформу для конструктивного диалога, что, в свою очередь, поможет укрепить доверие граждан к правоохранительным органам и повысить качество их работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229681-zasedanie-novogo-sostava-obshchestvennogo-soveta-mvd-proshlo-v-almaty/