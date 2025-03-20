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Как будет работать общественный транспорт в Алматы на Наурыз

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Автобусы едут по улице
Улицы Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы на праздничные выходные в честь Наурыз мейрамы несколько изменится время работы общественного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "АлматыЭлектроТранс".

Как сообщается в Instagram-аккаунте компании, с 21 по 24 марта выход общественного транспорта будет осуществляться по расписанию субботнего дня, а 25 марта - по расписанию воскресного дня, то есть с 6 часов утра до 23 часов вечера.

Добавим, что из-за праздничных мероприятий в честь Наурыз мейрамы в Алматы временно введут ограничения на некоторых участках улиц. В частности, с 19 по 23 марта будет закрыт для движения участок улицы Толе би - от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана, а 22 марта с 06:00 до 11:30 временно перекроют проспект Абая - от проспекта Назарбаева до проспекта Достык.

Из-за этого изменится и схема движения автобусов. Подробнее читайте здесь.

Напомним, Наурыз мейрамы отмечают с 21 по 23 марта. В связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).

С 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.

Добавим также, ранее мы писали, что на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось видеопоздравление с Наурызом от казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229641-kak-budet-rabotat-obshchestvennyy-transport-v-almaty-na-nauryz/