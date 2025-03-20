Досаев заявил, что алматинцы еще "не готовы" к сортировке мусора

Аким Алматы на встрече с жителями Наурызбайского района заявил, что, по его мнению, жители города пока еще не готовы сортировать мусор у себя дома, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Алматы пожаловалась акиму города на зловонный запах, исходящий в летний период от жидкости, которая вытекает из мусоровозов.

По словам женщины, население готово сортировать мусор.

"Когда у нас начнется цивилизованная сортировка мусора и цивилизованный вывоз мусора? Когда эта вонь перестанет преследовать нас в течение полгода?" - говорит жительница.

Аким отметил, что в городе устанавливаются заглубленные контейнеры, также появятся дополнительно 70 новых мусоворозов, где проблема с вытеканием жидкости будет решена.

А вот касательно раздельного сбора мусора Досаев не согласился с жительницей Алматы.

"На самом деле о готовности алматинцев к раздельному сбору мусора пока вопрос повис в воздухе. Я считаю, что еще мы не готовы каждый вечер у себя по пакетам раскладывать и вечером выносить отдельно стеклотару, пластик, бумагу и так далее. Но прививать собираемся и будем эту работу проводить", - говорит аким на встрече с жителями Наурызбайского района.

Он напомнил про эксперимент с установкой сеток для сбора пластика, который, по словам акима, не увенчался успехом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы с 2023 года проводится полная модернизация инфраструктуры сбора ТБО. Аким города рассказывал, какие работы проводятся в этом направлении.