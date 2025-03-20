Досаев заявил, что алматинцы еще "не готовы" к сортировке мусора
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Аким Алматы на встрече с жителями Наурызбайского района заявил, что, по его мнению, жители города пока еще не готовы сортировать мусор у себя дома, передает корреспондент NUR.KZ.
Жительница Алматы пожаловалась акиму города на зловонный запах, исходящий в летний период от жидкости, которая вытекает из мусоровозов.
По словам женщины, население готово сортировать мусор.
"Когда у нас начнется цивилизованная сортировка мусора и цивилизованный вывоз мусора? Когда эта вонь перестанет преследовать нас в течение полгода?" - говорит жительница.
Аким отметил, что в городе устанавливаются заглубленные контейнеры, также появятся дополнительно 70 новых мусоворозов, где проблема с вытеканием жидкости будет решена.
А вот касательно раздельного сбора мусора Досаев не согласился с жительницей Алматы.
"На самом деле о готовности алматинцев к раздельному сбору мусора пока вопрос повис в воздухе. Я считаю, что еще мы не готовы каждый вечер у себя по пакетам раскладывать и вечером выносить отдельно стеклотару, пластик, бумагу и так далее. Но прививать собираемся и будем эту работу проводить", - говорит аким на встрече с жителями Наурызбайского района.
Он напомнил про эксперимент с установкой сеток для сбора пластика, который, по словам акима, не увенчался успехом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы с 2023 года проводится полная модернизация инфраструктуры сбора ТБО. Аким города рассказывал, какие работы проводятся в этом направлении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229615-dosaev-zayavil-chto-almatincy-eshche-ne-gotovy-k-sortirovke-musora/