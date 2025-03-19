Породу собак "тазы" пытались запатентовать предприимчивые казахстанцы

Специализированный межрайонный экономический суд Астаны рассмотрел совместный иск Минэкологии и Союза кинологов Казахстана к ассоциации охотников, получившей патент на породу "тазы", передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, РОО "Союз кинологов Казахстана" и Министерство экологии обратились в суд с иском к Республиканской Ассоциации общественных объединений охотников "Қансонар" о признании патента недействительным.

30 декабря 2024 года Институтом интеллектуальной собственности ответчику выдан патент на селекционное достижение "Породы собак Казахский тазы".

Однако в ходе судебного рассмотрения установлены нарушения при выдаче патента существенных условий патентоспособности.

Порода "Тазы" является древней казахской породой и ранее уже зарегистрирована за Республикой Казахстан на международном уровне.

В 2023 году по заявке Союза кинологов по итогам обследований (в том числе медицинских, генетических), Международная кинологическая федерация FCI вынесла положительное заключение, на основании которого Генеральный Комитет FCI принял решение о признании породы "Казахский тазы", официально закрепив Республику Казахстан в качестве страны ее происхождения.

Таким образом, "Казахский тазы" не является новой породой, так как не только не отвечает условиям новизны, но и законодательно закреплен задолго до выдачи патента ответчику в качестве самостоятельной древней казахской породы.

Полученный патент предоставляет исключительное право ответчику на производство, разведение и продажу собак (щенков) данной породы, экспорт и импорт племенного материала и ограничивает такие права в отношении других владельцев и заводчиков собак по всей стране.

Тогда как, указанные ограничения могут усложнить развитие и популяризацию собак, ограничить свободный доступ, что противоречит национальным интересам и ставит под угрозу сохранение генетического фонда.

Указанные ограничения на разведение прямо противоречат нормам Закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", в силу которого сохранение и воспроизводство казахских пород находятся под государственным управлением.

На основании изложенного, решением суда удовлетворен иск о признании патента недействительным.

Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, мы писали о том, что осенью прошлого года Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала тазы официальной породой и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы.

Добавим, еще в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев дал поручение управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния - казахских пород собак тазы и тобет.

В ноябре 2022 года депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак. Тогда сообщалось, что для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. В январе 2023 года Токаев подписал закон о сохранении казахских пород собак.

В марте 2023 года президенту подарили щенка породы тазы по кличке Наурыз. Через месяц пресс-служба президента показала, как он подрос.

В сентябре 2023 года кинологи предложили ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак пород тазы - национального достояния страны, так как ситуация с их возрождением плачевна. Волонтер столичного приюта рассказала, что в приюте за месяц могут оказаться до 10 казахских борзых, в том числе чистокровных.

В феврале 2024 года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подарил Эмманюэлю Макрону щенков тазы. В Акорде отметили, что президент Франции во время визита в Астану в ноябре прошлого года по приглашению главы Казахстана посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак. В Париж были доставлены два щенка, которых назвали Жюль и Жанна. Позже появилось фото Макрона в Елисейском дворце с казахскими тазы.

А в начале февраля 2025 года Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило в Казахстане новый праздник - День тазы и тобет. Праздновать его будут 3 сентября.