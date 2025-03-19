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"Заставляет женщину с инсультом делать зарядку": алматинцев возмутила грубость мужчины

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Пожилую женщину усаживают на уличный тренажер
Пожилую женщину усаживают на уличный тренажер. Кадр из видео: t.me/almaty_my

В Сети появилось видео того, как мужчина пытается заставить женщину делать физические упражнения на уличном тренажере, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале Мой Алматы появилось видео, в описании которого говорится, что "мужчина заставляет женщин делать зарядку". Также говорится, что у нее ранее был инсульт, а такую картину местные жители видят ежедневно.

На кадрах видно, как мужчина грубо пытается заставить женщину сесть на уличный тренажер. С трудом ему это удается, после чего его спутница начинает упражнения. Авторы видео возмущены его действиями.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту сообщений, сигналов, звонков, обращений на пульт "102" не поступало.

"Вместе с тем, в настоящее время сотрудниками Управления полиции Ауэзовского района проводится проверка.

Участники инцидента и объективные обстоятельства будут установлены, с принятием мер в соответствие с законодательством Республики Казахстан", - рассказали в полиции.

Ранее в полиции Атырауской области прокомментировали видео, на кадрах которого девушку силой затаскивают в автомобиль. По данным ДП, потерпевшая от подачи заявления отказалась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229432-zastavlyaet-zhenshchinu-s-insultom-delat-zaryadku-almatincev-vozmutila-grubost-muzhchiny/