Каток "Медеу" закроется позже обычного в этом году

В Алматы изменились сроки закрытия катка "Медеу" - в этом году он будет работать до 25 марта включительно, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате, в этом году высокогорный каток "Медеу" завершит сезон на десять дней позже обычного - 25 марта. Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза и с учетом особой любви алматинцев к катанию на льду.

"Медеу" - это не просто каток, а место, где тысячи жителей и гостей города проводят зимние вечера, делают первые шаги на коньках, встречаются с друзьями и наслаждаются уникальной атмосферой в окружении гор.

Обычно сезон завершался 15 марта, как это было в предыдущие годы. Однако в этом году, благодаря праздничным дням и высокому спросу, каток будет работать еще на десять дней дольше", - сообщили в акимате города.

В связи с наступлением весеннего потепления и усиленной солнечной активности, которая влияет на качество льда, массовые катания будут проводиться только в вечернее время.

График работы:

будние дни - с 17:00 до 20:00;

выходные и праздничные дни - с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 24:00.

Кроме того, в акимате сообщили, что в этом году начнется реконструкция катка "Медеу" в рамках EPC-контракта. Соответственно, этот сезон станет завершающим перед началом реконструкции.

Сообщается, что стоимость проекта будет определена после прохождения госэкспертизы. Сумма финансирования EPC-контракта на данный момент не определена

Работы планируется произвести в период с 2025 по 2027 годы.

Напомним, ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что реконструкция катка "Медеу" в Алматы будет длиться три года. Он добавил, что реконструкция Медеу будет проводиться за счет средств местного бюджета.

Ожидается, что реконструкция объекта улучшит технические характеристики арены, а "Медеу" будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию.