Ограничение доступа к eGov и другим сервисам: аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Международный аэропорт Астаны выступил с обращением к пассажирам в связи с тем, что не будут временно функционировать eGov и ряд электронных сервисов в Казахстане, передает NUR.KZ.

В пресс-службе столичного аэропорта напомнили, что в ночь с 20 на 21 марта (с 23:00 до 08:00) в Казахстане будут проводить плановые технические работы.

"В этот период портал eGov, мобильное приложение eGov Mobile и другие электронные сервисы будут временно недоступны, включая сервис "Цифровые документы".

Если у вас запланирован рейс в этот промежуток, рекомендуем взять с собой оригиналы документов (удостоверение личности, паспорт), чтобы избежать возможных неудобств при регистрации на рейс и прохождении контроля", - говорится в сообщении воздушной гавани в Telegram-канале.

Накануне казахстанцам рекомендовали при необходимости заранее подготовить документы, потому что временно отключат от работы госсервисы и порталы, в том числе и eGov.kz.

Сообщалось, что не будут функционировать портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile, порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства, сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК), сервисы государственных услуг в мобильных приложениях БВУ и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

Казахстанцам было рекомендовано заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.

Напомним, в январе мы писали, что сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей - речь идет о сайтах с доменом gov.kz. Проблема начала наблюдаться сегодня, 24 января, около 12:00.

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что в связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдалась временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ".

Добавим также, что в тот же день казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета - после проблем с доступом на сайты госорганов у некоторых перестали работать соцсети.