"Кто-то раньше, кто-то позже начнет": что известно о сокращении рабочего времени в Астане

Председатель Маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден в кулуарах мажилиса высказался о возможности сокращения рабочего дня в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах мажилиса журналисты спросили Зейнулкабдена о варианте с сокращением рабочего времени в Астане.

"Сократить рабочее время нет, но просто отрегулировать время. Восьмичасовой рабочий график будет, но кто-то раньше, кто-то позже начнет", - сказал Табигат Зейнулкабден.

Напомним, накануне замакима столицы Ерсин Отебаев рассказал об эффекте пересмотра графика работы министерств, здания которых в основном расположены на левом берегу столицы.

Отмечалось, что замакима представил такое предложение по смене графиков работы:

Поликлиники и больницы - с 08:00 на 07:30;

Детские сады и школы - с 08:00;

Министерства и национальные компании - с 09:00 на 08:30;

Финансовые институты - с 09:00 на 09:30;

Торговые и бизнес-центры - с 09:00 на 10:00.

Также в этом месяце все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу - власти всех районов пошли на такой шаг после обращений жителей.

А в ноябре прошлого года житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты.