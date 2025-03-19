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"Кто-то раньше, кто-то позже начнет": что известно о сокращении рабочего времени в Астане

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Женщина смотрит на часы
Человек смотрит на часы . Иллюстративное фото: pexels.com

Председатель Маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден в кулуарах мажилиса высказался о возможности сокращения рабочего дня в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах мажилиса журналисты спросили Зейнулкабдена о варианте с сокращением рабочего времени в Астане.

"Сократить рабочее время нет, но просто отрегулировать время. Восьмичасовой рабочий график будет, но кто-то раньше, кто-то позже начнет", - сказал Табигат Зейнулкабден.

Напомним, накануне замакима столицы Ерсин Отебаев рассказал об эффекте пересмотра графика работы министерств, здания которых в основном расположены на левом берегу столицы.

Отмечалось, что замакима представил такое предложение по смене графиков работы:

  • Поликлиники и больницы - с 08:00 на 07:30;
  • Детские сады и школы - с 08:00;
  • Министерства и национальные компании - с 09:00 на 08:30;
  • Финансовые институты - с 09:00 на 09:30;
  • Торговые и бизнес-центры - с 09:00 на 10:00.

Также в этом месяце все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу - власти всех районов пошли на такой шаг после обращений жителей.

А в ноябре прошлого года житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229353-kto-to-ranshe-kto-to-pozzhe-nachnet-chto-izvestno-o-sokrashchenii-rabochego-vremeni-v-astane/