"Кто-то раньше, кто-то позже начнет": что известно о сокращении рабочего времени в Астане
Опубликовано:
Председатель Маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден в кулуарах мажилиса высказался о возможности сокращения рабочего дня в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
В кулуарах мажилиса журналисты спросили Зейнулкабдена о варианте с сокращением рабочего времени в Астане.
"Сократить рабочее время нет, но просто отрегулировать время. Восьмичасовой рабочий график будет, но кто-то раньше, кто-то позже начнет", - сказал Табигат Зейнулкабден.
Напомним, накануне замакима столицы Ерсин Отебаев рассказал об эффекте пересмотра графика работы министерств, здания которых в основном расположены на левом берегу столицы.
Отмечалось, что замакима представил такое предложение по смене графиков работы:
- Поликлиники и больницы - с 08:00 на 07:30;
- Детские сады и школы - с 08:00;
- Министерства и национальные компании - с 09:00 на 08:30;
- Финансовые институты - с 09:00 на 09:30;
- Торговые и бизнес-центры - с 09:00 на 10:00.
Также в этом месяце все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу - власти всех районов пошли на такой шаг после обращений жителей.
А в ноябре прошлого года житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229353-kto-to-ranshe-kto-to-pozzhe-nachnet-chto-izvestno-o-sokrashchenii-rabochego-vremeni-v-astane/