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Эзотерика

Детенышей рыси запечатлела фотоловушка в казахстанском заповеднике

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Детеныш рыси
Детеныш рыси. Кадр из видео: instagram/qazaqormany

С начала научных исследований фотоловушками в Алматинском заповеднике был зафиксирован детеныш рыси, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Как сообщает пресс-служба Комитета, туркестанские рыси за последний год 32 раза попали в объектив фотоловушек в Алматинском заповеднике.

"С момента начала научных исследований фотоловушками был зафиксирован один детеныш рыси. Позднее при визуальном наблюдении было установлено, что он передвигается вместе с двумя детенышами. Детеныши остаются с матерью до двух лет", - говорится в сообщении ведомства в Instagram-аккаунте.

Туркестанская рысь (лат. Lynx lynx isabellinus) - хищное млекопитающее, относящееся к роду рысей семейства кошачьих. На территории Алматинского заповедника она обитает на высотах от 1200 до 3500 метров над уровнем моря.

Отмечается, что благодаря исследованиям, проведенным в последние годы, было установлено, что рысь встречается и в альпийском поясе. В летний период на территории заповедника была зафиксирована рысь в фотоловушке, установленной на высоте 3500 метров над уровнем моря, что подтверждает ее постоянное присутствие в данной местности.

Рысь занесена в Красную книгу Казахстана (III категория) и в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN).

Ранее мы писали, что снежный барс и туркестанская рысь в национальном природном парке "Кольсайские озера" попали на фотоловушки.

Также фотоловушки, установленные на территории Сартогай Чарынского ГНПП, зафиксировали редких животных Казахстана. Среди обнаруженных видов особенно выделяются дикий кабан (Sus scrofa) и косуля (Capreolus capreolus).

Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.

Мы писали также, что рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО.

Сообщалось, что тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

А в Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229351-detenyshey-rysi-zapechatlela-fotolovushka-v-kazahstanskom-zapovednike/