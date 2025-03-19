Лимит прописки в квартирах Астаны: когда ограничения вступят в силу

Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден заявил, что в столице многие имеют фиктивную прописку, передает корреспондент NUR.KZ. Данную проблему собираются решить в этом году.

Табигат Зейнулкабден сообщил, что вопрос ограничения на прописку обсуждают как депутаты, так и другие государственные органы.

"В Астане, как вы знаете, на сегодняшний день официально проживает примерно 1 550 000 человек. Однако фактически в городе находится около 1 800 000 - 1 900 000 человек без официальной регистрации. Поэтому многие зарегистрированы не по месту фактического проживания.

Думаю, в скором времени эти вопросы будут урегулированы. Предположительно, в первом полугодии", - заявил он.

Напомним, в сентябре прошлого года вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков рассказал о готовящихся нормах лимитирования прописки по месту жительства в Астане.

"Мы даем компетенцию маслихату, чтобы они разработали нормы, то есть правила. Сейчас, вот на сегодня, допустим, вопрос жилищного строительства. Есть вот то, что на одного человека 15 или 18 квадратных метров жилья - возможно, маслихат будет отталкиваться от этой нормы или же посчитает иные какие-то моменты нужными", - сказал он.

Кроме того, в полиции Астаны сообщили, что при регистрации на каждого человека будет определено 15 квадратных метров. Но члены проживающей в этом доме семьи не учитываются.

После этого полицейские Астаны рассказали о так называемых "резиновых квартирах": было обнаружено 35 адресов, на которых зарегистрировано множество граждан, фактически там не проживающих. В одной из столичных "резиновых квартир" было зарегистрировано 400 человек, фактически там не проживающих.