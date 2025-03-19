Жителей Астаны и Алматы предупредили о самых загруженных улицах в преддверии Наурыза

В преддверии Наурыз мейрамы эксперты проанализировали загруженность на дорогах Астаны и Алматы в предпраздничные дни и озвучили рекомендации жителям, передает NUR.KZ со ссылкой на Sergek ITS.

Перед Наурыз мейрамы аналитики Sergek ITS изучили трафик в Астане и Алматы за прошлый год и дали прогноз возможной ситуации в этом году, так как в прошлом году 20 марта загруженность на дорогах значительно увеличилась.

В Астане 20 марта прошлого года скорость движения в часы пик снизилась на таких участках, как улицы Богенбай батыра и Тлендиева, а также на проспекте Туран.

В вечернее время пробки были зафиксированы на Кабанбай батыра, Кургальджинское шоссе (с 13:00 до ночи), а также проспект Туран (север) и Абылай Хана (запад).

В Алматы 20 марта прошлого года трафик вырос почти на всех улицах города - от 19 до 36%. Среди них аналитики выделили ВОАД (север) (+36%) и пр. Аль-Фараби (восток) (+31%).

Скорость движения в часы пик практически не изменялась. Дополнительная нагрузка на дороги распределялась равномерно на весь день.

"В этом году сценарий может повториться. Рекомендуем жителям Астаны и Алматы избегать часов пик и заранее планировать маршруты.

В вечернее время стоит закладывать на поездку на 15-20% больше времени. Выбирайте места для празднования рядом с домом и, если возможно, пользуйтесь общественным транспортом", - порекомендовали аналитики.

Ранее сообщалось, что временные ограничения движения транспорта введут в Алматы из-за праздничных мероприятий в честь Наурыз мейрамы.

Мы также писали и о ситуации с пробками Астане - по мнению экспертов, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать предпринимать действия сейчас.

Заторы и в обычные дни остаются одной из главных проблем Алматы. Увеличение числа автомобилей и высокая загруженность улиц заставляют алматинцев тратить часы на дорогу.

Ранее эксперты Sergek также опубликовали данные о том, сколько автомобилей нужно для комфортного передвижения в Астане и Алматы. Так, пробки начинаются, когда на дорогах столицы находятся 136 тыс. машин, а на дорогах Алматы - 205 тыс. При этом для комфортного передвижения в Астане на дорогах должно быть не более 100 тыс. автомобилей, а в Алматы - не более 170 тыс. автомобилей.

Напомним, Наурыз мейрамы в Казахстане отмечают с 21 по 23 марта. В честь праздника казахстанцев ждут длинные выходные.

Добавим также, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.