"Казахские бабушки" и финалистки "Мисс Казахстан" прошли по подиуму на алматинском Арбате (видео)

В Алматы сегодня, 18 марта, состоялся модный показ Nauryz Fashion Day, посвященный Дню национальной одежды в рамках декады Наурызнама, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Instagram-аккаунте акимата Алматы, сегодня состоялся модный показ Nauryz Fashion Day, посвященный Дню национальной одежды в рамках декады Наурызнама. По подиуму могли пройти не только модели, но и все желающие зрители, пришедшие в национальных нарядах.

На показе выступили "Казахские бабушки", финалистки конкурса"Мисс Казахстан", а также артисты театров и обычные горожане. Участники продемонстрировали разнообразие национального стиля, а зрители могли поучаствовать в викторине о значении традиционной одежды.

Дизайнер Раушан Ануарбекова представила коллекции, вдохновленные природой Казахстана. Образы погружали зрителей в атмосферу истории и культуры.

Организаторы призвали носить национальную одежду не только по праздникам, но и в повседневной жизни.

Добавим, в этом году Наурыз мейрамы в Алматы порадует жителей и гостей города масштабными мероприятиями. О том, какие мероприятия пройдут в парке "Кок-Тобе", на площади Абая, пешеходной улице Панфилова, Арбате и площади Астана - читайте здесь.

Добавим, Наурыз мейрамы в Казахстане отмечают с 21 по 23 марта. Но в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).

Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.

Отметим, что праздники в Казахстане, у которых есть статус государственных, имеют календарные особенности. Они обеспечат в текущем году дополнительные выходные. Какие именно праздники представлены в календаре 2025 года, мы писали подробнее здесь.

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.