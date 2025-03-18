Казахстанка заплатила за имплант, а через 4 месяца потребовала деньги обратно

Жительница Атырау отдала около 170 тыс. тенге за имплант-коронку зуба, но за 4 месяца установку так и не произвели. Женщина потребовала вернуть деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску женщины к ТОО о возврате денег рассмотрели в Атырауском городском суде.

Выяснилось, что истец начала лечить зубы у ответчика с начала 2024 года. В августе прошлого года ей сказали, что необходимо заплатить 169 тыс. тенге за имплант-коронку, она отдала эту сумму.

"Однако через 4 месяца истцу оговоренные импланты не были установлены", - отметили в суде.

В суде истец потребовала вернуть деньги, так как работы не были завершены.

Решением суда иск удовлетворен, с ответчика в пользу истца взысканы 169 тыс. тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница Актобе отдала за стоматологические услуги 1,5 млн тенге, однако из-за боли была вынуждена в другой клинике удалить два импланта. Судебно-медицинская экспертиза установила причинно-следственную связь между ухудшением состояния здоровья женщины и дефектами оказания медпомощи в клинике.

А в Уральске взыскали 1,2 млн тенге со стоматологической клиники в пользу клиентки из-за низкого качества предоставленных услуг по протезированию зубов циркониевыми коронками, металлокерамикой, исправлению формы и цвета зубов накладными винирами. В суде каких-либо опровергающих доказательств вины клиника не предоставила.