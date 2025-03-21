"Предстоит много работы": страдающей от гидроцефалии девочке нужна реабилитация в Алматы

6-летняя Сафия из Алматы страдает гидроцефалией, тугоухостью и врожденными пороками центральной нервной системы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сафия родилась в срок, весом 3,3 кг и ростом 55 см. Однако уже в первые дни жизни ей диагностировали гидроцефалию и черепно-мозговую грыжу в области затылка. В 7 дней ей сделали первую операцию, установили шунт, а в три месяца удалили грыжу. В 9 месяцев из-за дисфункции пришлось заменить шунт, говорит мама девочки.

"В 2,5 года мы начали замечать, что Сафия не реагирует на звуки, а после обследования врачи подтвердили диагноз тугоухость 4 степени. Тогда нам сказали, что слуховые аппараты не помогут. Но я не остановилась, продолжала искать решение. И в июле 2024 года Сафии провели кохлеарную имплантацию. Теперь впереди большая работа по реабилитации.

Мы ходим в реабилитационный центр “Территория успеха”. Начали заниматься не так давно, но за это короткое время нам удалось достичь значительных результатов. Помощь логопеда, дефектолога, специалистов ЛФК, массажистов и других профессионалов этого центра очень важна для нас. Нам предстоит еще много работы, необходима длительная реабилитация", - говорит мама, Айгерим Жумалиева.

Сумма на реабилитацию составляет 840 тысяч тенге. Собрать ее Айгерим сложно - она воспитывает двоих дочерей одна и сейчас не работает, так как вынуждена ухаживать за старшей дочерью.

"Прошу вашей поддержки и помощи в восстановлении дочери. Буду благодарна за любую помощь, которая поможет нам продолжить реабилитацию", - заключила Айгерим.

Kaspi : 4400430351207490 Айгерим Ж.

Тел.: +77085364124

Instagram @safiya.help