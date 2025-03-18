О блокировке рекламы интим-услуг через QR высказались в Минкультуры

На брифинге правительства вице-министра культуры и информации спросили о блокировке появившихся в столичных ЖК QR-кодов, ведущих на сайты с предложениями интим-услуг, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что QR-коды с подобной рекламой появились возле жилых комплексов - полиция отметила, что у них нет возможности заблокировать эти сайты, поскольку вопрос находится в ведении Министерства культуры и информации.

"Конкретно про аккаунт, про который говорите вы, я, к сожалению, не знаю. Я его не видел, честно говоря. Но важно вычленить из вашего вопроса - у нас есть перечень противоправного контента. В 2023 году, когда приняли закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, там был исчерпывающий перечень того, что является противоправным в нашей стране с точки зрения контента.

И, разумеется, мы, как уполномоченный орган, осуществляем мониторинг всего этого контента. Разумеется, есть вопросы порнографии, суицидального характера и так далее. У нас есть алгоритм, по которому мы этот контент блокируем. Я не знаю (по названному журналистам случаю - прим. ред.). Но, если я не знаю и не видел объявление с этого аккаунта, это не означает, что мы его не блокировали. Возможно, он попал в поле зрения наших "правовиков", - ответил вице-министр Евгений Кочетов.

Он добавил, что "правовики" - это правовой мониторинг, который осуществляется в сети 24 часа в сутки.

"Возможно, просто я контент этого аккаунта пропустил", - добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что жители Астаны пожаловались, что реклама платного секса заполонила столичные ЖК. По их словам, на дверях подъездов появились соответствующие объявления с QR-кодами.

В феврале сообщалось, что в Сети появилась информация, что в Актобе администратора ночного клуба подозревают в организации притона для занятия проституцией, а в городе появился свой "список Айки".

Отметим, что по ч. 2 ст. 309 УК РК организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера, а равно сводничество с корыстной целью, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе Интернета;

4) путем пропаганды и (или) рекламы проституции, иных услуг сексуального характера в этих целях;

5) с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.