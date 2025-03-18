Казахстанцев предупредили об ограничении доступа к eGov и другим госсервисам

Казахстанцам рекомендуют при необходимости заранее подготовить документы, потому что временно отключат от работы госсервисы и порталы, в том числе и eGov.kz, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НИТ".

"АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") информирует о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов.

Технические работы запланированы в период с 23:00 20 марта 2025 года до 08:00 21 марта. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства", - отмечается в сообщении.

В указанный период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы");

Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;

Cервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);

Другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ";

Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

В АО "НИТ" рекомендуют гражданам заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.

В январе мы писали, что сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей - речь идет о сайтах с доменом gov.kz. Проблема начала наблюдаться сегодня, 24 января, около 12:00.

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что в связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдалась временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ".

Добавим также, что в тот же день казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета - после проблем с доступом на сайты госорганов у некоторых перестали работать соцсети.