"Меня уже дважды сбили": часть Караганды осталась без светофоров из-за решения судьи (видео)

Несколько районов Караганды из-за решения судьи остались без функционирующих светофоров. Движение регулируют полицейские, но горожане происходящим недовольны, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, карагандинцы обеспокоены тем, что светофоры неожиданно перестали работать.

"Водители неосторожные сейчас, бывают, поворачивают, не видят и могут сбить запросто. Меня два раза сбивали. Хорошо, что не насмерть",

"Светофор нужно починить. Тут жилые дома, много новостроек, здесь школа рядом, садик",

"Здесь очень большое движение, и нам неудобно. Водители у нас не очень воспитанные, нам, пешеходам, приходится трудно", - признаются жители одного из карагандинских районов, оставшихся без светофоров.

Автолюбители тоже жалуются, что в часы пик регулировщики не спасают ситуацию, особенно в районе центрального рынка, где машин всегда много.

Между тем, телеканал отмечает, что число неработающих светофоров в городе может стать еще больше.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства журналистам сообщили, что из-за решения судьи вся работа застопорилась. Компания, которая выиграла государственный тендер на оказание услуг и должна была следить за светофорами, пока работать не может.

"В итоге вторая компания, которая проиграла, она подала в суд. И 4 марта судом вынесено определение о приостановлении всех действий по данному конкурсу. Это административный суд Карагандинской области. И сейчас у нас все заблокировано, и мы не можем договор заключить", - сообщил глава отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды Ержан Кокушев.

Чем руководствовался суд и знал ли о последствиях, пока неясно. В отделе ЖКХ Караганды отмечают, что раньше таких проблем не было. Любые разбирательства на жизнедеятельности города не отражались. Для этого есть законные методы.

"Выход из ситуации: если бы нашу частную жалобу удовлетворили, блокировку сняли, мы бы дальше работали. А суд бы там месяц-два, три пусть идет. Как решение суда будет, если он посчитает, что с другой компаний мы заключить должны, мы заключим", - считает Кокушев.

Журналисты отмечают, проблему нужно срочно решать, а судебные решения должны в первую очередь учитывать интересы жителей города, а не одной конкретной компании.

Напомним, на ситуацию со светофорами горожане жаловались еще в конце прошлого года. Тогда в акимат сообщали, что ежегодно в Караганде вводят в эксплуатацию новые светофорные объекты, однако в декабре их не смогли принять на баланс города.

Причиной стало расторжение договора с подрядной организацией из-за ненадлежащего выполнения обязательств компанией. Сообщалось, что по делу идут судебные разбирательства.

А в январе СМИ писали, что карагандинские светофоры переведут на "умную" систему, чтобы бороться с пробками.