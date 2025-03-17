Незаконно построенную автомойку снесли в Алматы (фото)

В Алматы по решению суда снесен очередной объект - автомойка самообслуживания, которая была построена без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В этот раз под снос попала автомойки самообслуживания в микрорайоне Самгау, ул. Аршалы, д. 2. Собственником объект возведен за отсутствием разрешительных документов.

Снос автомойки в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В отношении собственника были приняты административные меры. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям постановил снести незаконно возведенный объект. Демонтаж объекта произведен собственником во исполнение решения суда", - отмечается в сообщении акимата.

Снос автомойки в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всего с начала 2023 года, по данным госоргана, полностью или частично снесено 69 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.

На прошлой неделе в Медеуском районе Алматы по поручению акима снесли еще 13 самовольно установленных киосков. До середины марта планируется снести около 200 киосков.

А сегодня в Наурызбайском районе Алматы демонтировано 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).

Напомним, ранее мы писали о ведущемся в Алматы демонтаже незаконных торговых объектов, начавшемся с 4 февраля. Тогда отмечалось, что всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

Несколько дней назад в Алматы в рамках ведущейся зачистки незаконных нестационарных торговых объектов снесли бургерную на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе.

В конце января сообщалось, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

А недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Еще стало известно, что в Алматы по решению суда сносят трехэтажное строение в Медеуском районе.