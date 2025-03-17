Незаконно построенную автомойку снесли в Алматы (фото)
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В Алматы по решению суда снесен очередной объект - автомойка самообслуживания, которая была построена без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
В этот раз под снос попала автомойки самообслуживания в микрорайоне Самгау, ул. Аршалы, д. 2. Собственником объект возведен за отсутствием разрешительных документов.
"В отношении собственника были приняты административные меры. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям постановил снести незаконно возведенный объект. Демонтаж объекта произведен собственником во исполнение решения суда", - отмечается в сообщении акимата.
Всего с начала 2023 года, по данным госоргана, полностью или частично снесено 69 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.
На прошлой неделе в Медеуском районе Алматы по поручению акима снесли еще 13 самовольно установленных киосков. До середины марта планируется снести около 200 киосков.
А сегодня в Наурызбайском районе Алматы демонтировано 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).
Напомним, ранее мы писали о ведущемся в Алматы демонтаже незаконных торговых объектов, начавшемся с 4 февраля. Тогда отмечалось, что всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.
Несколько дней назад в Алматы в рамках ведущейся зачистки незаконных нестационарных торговых объектов снесли бургерную на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе.
В конце января сообщалось, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.
А недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.
Еще стало известно, что в Алматы по решению суда сносят трехэтажное строение в Медеуском районе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228772-nezakonno-postroennuyu-avtomoyku-snesli-v-almaty/