"Больше не проснется": акмолинка получила жуткое сообщение о смерти сына
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Жительнице Кокшетау поступило сообщения якобы от воспитателя о смерти ее ребенка в детском саду. Ситуацию прокомментировали в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.
О происшествии женщина рассказала на своей личной странице в Instagram, а также прикрепила скриншот переписки.
Акмолинка решила забрать пораньше из детского сада своего сына и написала об этом воспитателю. На это она получила ответ: "Салим больше не проснется. Его Милана толкнула в окно".
Женщина рассказала, что сразу связалась с директором детского сада и вскоре узнала о мошенниках.
"Номер телефона воспитателя в детском саду, оказывается, взломали мошенники. Мысли, что на том конце провода может быть мошенник, у меня даже не было", - поделилась казахстанка.
Ситуацию прокомментировали в ДП Акмолинской области.
"Департамент полиции сообщает, что по данному факту заявление в органы внутренних дел не поступало. Вместе с тем сообщаем, что доводы автора публикации проверяются, а в случае их подтверждения будут приняты соответствующие меры", - рассказали в пресс-службе ведомства.
При этом в ДП региона добавили, что 14 марта поступило заявление воспитателя одного из детских садов по факту взлома мессенджера WhatsApp. Данное заявление было зарегистрировано в книге учета информации управления полиции Кокшетау. В связи с чем в настоящее время проводится проверка.
Ранее в Сети опубликовали видео из Алматы, на котором, предположительно, воспитатель детсада закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. Ребенок пожаловался родителям, что его бьют в детском саду, и взрослые решили проверить видео с камер.
В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. Также стало известно, что детский сад, в котором произошел инцидент, не зарегистрирован в образовательной базе данных.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228634-bolshe-ne-prosnetsya-akmolinka-poluchila-zhutkoe-soobshchenie-o-smerti-syna/