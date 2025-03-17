"Больше не проснется": акмолинка получила жуткое сообщение о смерти сына

Жительнице Кокшетау поступило сообщения якобы от воспитателя о смерти ее ребенка в детском саду. Ситуацию прокомментировали в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.

О происшествии женщина рассказала на своей личной странице в Instagram, а также прикрепила скриншот переписки.

Акмолинка решила забрать пораньше из детского сада своего сына и написала об этом воспитателю. На это она получила ответ: "Салим больше не проснется. Его Милана толкнула в окно".

Переписка с мошенниками. Кадр из видео: instagram.com/mirasayata

Женщина рассказала, что сразу связалась с директором детского сада и вскоре узнала о мошенниках.

"Номер телефона воспитателя в детском саду, оказывается, взломали мошенники. Мысли, что на том конце провода может быть мошенник, у меня даже не было", - поделилась казахстанка.

Ситуацию прокомментировали в ДП Акмолинской области.

"Департамент полиции сообщает, что по данному факту заявление в органы внутренних дел не поступало. Вместе с тем сообщаем, что доводы автора публикации проверяются, а в случае их подтверждения будут приняты соответствующие меры", - рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом в ДП региона добавили, что 14 марта поступило заявление воспитателя одного из детских садов по факту взлома мессенджера WhatsApp. Данное заявление было зарегистрировано в книге учета информации управления полиции Кокшетау. В связи с чем в настоящее время проводится проверка.

Ранее в Сети опубликовали видео из Алматы, на котором, предположительно, воспитатель детсада закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. Ребенок пожаловался родителям, что его бьют в детском саду, и взрослые решили проверить видео с камер.

В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. Также стало известно, что детский сад, в котором произошел инцидент, не зарегистрирован в образовательной базе данных.