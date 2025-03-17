Спорили два года: многострадальную дорогу не будут ремонтировать в Павлодаре

В Павлодаре в этом году отремонтируют 40 км дорог. Но многострадальную улицу Катаева обновлять не будут, хотя асфальтовое покрытие не устраивает водителей, передает "Ирбис TV".

Улицу Катаева ремонтировали пару лет назад. Итогом стали судебные тяжбы. Чиновники назвали работу некачественной и платить отказались. Подрядчик, в свою очередь, стал писать обращения в суд и смог доказать, что более 300 миллионов тенге ему все же положены.

Павлодарские чиновники сообщили, что деньги из бюджета на повторный ремонт улицы Катаева не выделяли, пока шли суды. Но ямы все же латали. Учитывая, что служители Фемиды в итоге встали на сторону предпринимателя, ждать реконструкции в этом году не стоит. Водителям остается довольствоваться тем, что есть.

При этом в планах у коммунальщиков отремонтировать в городе 40 километров дорог.

"Планируется асфальтирование улиц города в рамках среднего ремонта, это Геринга, Машхура Жусупа, проспект Назарбаева, Малайсары батыра, Олжабай батыра, Аймаутова, Елгина, Шевченко, Гагарина, Абая, Сураганова, Ермакова, Павлова и Камзина", - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ Павлодара Нурдаулет Несипказиев.

Приступить к ремонту дорог надеются уже в конце марта. Ориентироваться будут на погоду. Договоры по большинству проектов уже заключены.

Контролем занимаются специалисты центра качества дорожных активов. Здесь рассказали, что в прошлом году взяли 235 проб после реконструкции. Нареканий почти не было. При этом специалисты назвали основные проблемы павлодарских магистралей.

"Из замечаний можно отнести коэффициент уплотнения. Немножко, получается, недокатывают покрытие, и все. А по дефектам, такие явные, из-за нашего климата, - это трещины. Продольные и поперечные. У нас днем бывает, например, +5, ночью -5, -10, из-за резкой смены погоды такие дефекты появляются", - отметил инженер госучета Павлодарского филиала Национального центра качества дорожных активов Куанышбек Рахманбердиев.

Образование трещин, говорят специалисты, не считается ошибкой подрядчика. Причина в климате. Кстати, именно сотрудники центра экспертизы качества дорожных активов в 2022 году заключили - ремонт улицы Катаева выполнен не по нормам.

Напомним, в акимате Павлодара отказались платить за ремонт улицы Катаева подрядчику еще в 2022 году. Указали, что по результатам проверки выявлено нарушение технологии. Последовал иск о признании фирмы недобросовестной и суд принял сторону властей.

В конце 2022 года, несмотря на претензии, чиновники подписали акт выполненных работ и позже оправдывались в суде, что произошло это по ошибке.

Затем подрядчик, который числится недобросовестным, обратился с иском в суд и потребовал все же выплатить обещанные по договору 300 миллионов тенге.