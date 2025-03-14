Вызвавшее споры в Сети видео с мужчиной с тростью объяснили в полиции Семея

В соцсетях распространилось видео инцидента с участием мужчины с инвалидностью и участкового инспектора полиции. В ДП прокомментировали кадры, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Ролик опубликовала Instagram-страница oo_osa_semey__vko.

"Сегодня в центре Семея произошел вопиющий случай, который не оставляет места равнодушию. Сотрудники полиции грубо и бестактно толкали инвалида – человека без руки и одной ноги, который зарабатывает на жизнь честным трудом сапожника.

Как можно так обращаться с тем, кто и так ежедневно сталкивается с трудностями? Где человечность? Где уважение к тем, кто, несмотря на свою непростую судьбу, не сдается и продолжает жить достойно?" – говорится в подписи к посту.

В областном департаменте полиции сообщили, что по данному факту была проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что участковому инспектору Центрального отдела полиции капитану полиции Булату Кожабатчину поступил вызов от жительницы его административного участка.

Женщина сообщила, что ее супруг в состоянии алкогольного опьянения выходит на проезжую часть, бросается под колеса автомобилей и наносит повреждения тростью проезжающим транспортным средствам.

"Прибывшие на место участковые инспектора оперативно урегулировали конфликт между мужчиной и водителем легкового автомобиля, чей транспорт он повредил. После разъяснительной беседы и обеспечения безопасности граждан, полицейские сопроводили мужчину домой и передали его супруге", – рассказали правоохранители.

По результатам проверки фактов жестокого обращения в отношении мужчины с инвалидностью не установлено. Сотрудники полиции действовали в рамках закона, предотвращая возможную угрозу жизни и здоровью граждан, считают в ДП.

Позже еще один участник инцидента прокомментировал произошедшее. По его словам, он вместе с супругой ехал по улице Засядко, когда на проезжей части увидел нетрезвого мужчину с тростью. Тот бросался на автомобили и бил по капоту. В какой-то момент мужчина упал.

"Я вышел из машины, чтобы помочь ему подняться, но он продолжал вести себя агрессивно. Подоспевшие полицейские также пытались его успокоить, но он оскорблял их. Учитывая ситуацию и спешку, я не стал задерживаться и уехал", — рассказал водитель.