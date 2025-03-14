Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вызвавшее споры в Сети видео с мужчиной с тростью объяснили в полиции Семея

Опубликовано:

Кадр из видео
Кадр из видео: instagram.com/abai_department_police

В соцсетях распространилось видео инцидента с участием мужчины с инвалидностью и участкового инспектора полиции. В ДП прокомментировали кадры, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Ролик опубликовала Instagram-страница oo_osa_semey__vko.

"Сегодня в центре Семея произошел вопиющий случай, который не оставляет места равнодушию. Сотрудники полиции грубо и бестактно толкали инвалида – человека без руки и одной ноги, который зарабатывает на жизнь честным трудом сапожника.

Как можно так обращаться с тем, кто и так ежедневно сталкивается с трудностями? Где человечность? Где уважение к тем, кто, несмотря на свою непростую судьбу, не сдается и продолжает жить достойно?" – говорится в подписи к посту.

В областном департаменте полиции сообщили, что по данному факту была проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что участковому инспектору Центрального отдела полиции капитану полиции Булату Кожабатчину поступил вызов от жительницы его административного участка.

Женщина сообщила, что ее супруг в состоянии алкогольного опьянения выходит на проезжую часть, бросается под колеса автомобилей и наносит повреждения тростью проезжающим транспортным средствам.

"Прибывшие на место участковые инспектора оперативно урегулировали конфликт между мужчиной и водителем легкового автомобиля, чей транспорт он повредил. После разъяснительной беседы и обеспечения безопасности граждан, полицейские сопроводили мужчину домой и передали его супруге", – рассказали правоохранители.

По результатам проверки фактов жестокого обращения в отношении мужчины с инвалидностью не установлено. Сотрудники полиции действовали в рамках закона, предотвращая возможную угрозу жизни и здоровью граждан, считают в ДП.

Позже еще один участник инцидента прокомментировал произошедшее. По его словам, он вместе с супругой ехал по улице Засядко, когда на проезжей части увидел нетрезвого мужчину с тростью. Тот бросался на автомобили и бил по капоту. В какой-то момент мужчина упал.

"Я вышел из машины, чтобы помочь ему подняться, но он продолжал вести себя агрессивно. Подоспевшие полицейские также пытались его успокоить, но он оскорблял их. Учитывая ситуацию и спешку, я не стал задерживаться и уехал", — рассказал водитель.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228247-vyzvavshee-spory-v-seti-video-s-muzhchinoy-s-trostyu-obyasnili-v-policii-semeya/