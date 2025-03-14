116 студентам грозило отчисление из-за долга акимата в 72 млн тенге в Акмолинской области

В Акмолинской области пресекли риски необоснованного отчисления 116 студентов из медицинских университетов, за учебу которых акимат задолжал 72,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, у местного исполнительного органа перед медицинскими университетами образовалась кредиторская задолженность в размере 72,7 млн тенге за обучение 116 студентов, получающих образовательные услуги по грантам.

"Указанная задолженность образовалась с 2024 года и могла повлечь необоснованное отчисление студентов", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

По акту надзора задолженность погашена в полном объеме. Виновные лица понесли наказания. В результате защищены права 116 студентов.

Ранее стало известно, что в Караганде посреди учебного года закрывается медицинский колледж. 200 будущих фельдшеров, медсестер и стоматологов должны перевести в другие заведения. Под сокращение также попали и 22 педагога. В медуниверситете, при котором работает колледж, началась реорганизация.

А студенты и выпускники медицинского факультета КазНУ имени Аль-Фараби заявили, что случайно узнали о необходимости дополнительного года обучения в интернатуре. В университете говорят, что в Минздраве внезапно поменяли стандарты.