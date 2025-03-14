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Авторам курсов хотят запретить давать ложные обещания об "успешном успехе" в Казахстане

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Мужчина держит карандаш и блокнот
Студент. Иллюстративное фото: freepik.com/cookie_studio

Зампред Комитета по защите прав потребителей Серик Кусаинов в кулуарах форума в Астане рассказал, как будут бороться с псевдообразовательными курсами, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет о так называемых инфоцыганах. Журналисты отметили, что многие блогеры любят продавать разные курсы, но не любят возвращать деньги за некачественные услуги. Они поинтересовались, как будут бороться с такой проблемой.

"В настоящее время наш закон на обучающие услуги не распространяется. В будущем мы планируем, что новый закон, если примут, будет распространяться на обучающие услуги…

Те лица, которые считают себя сведущими в этих вопросах (говорят – прим. ред.), что в результате проведения таких сеансов жизнь слушателей сразу улучшится, что они станут лучше жить, будут добиваться успехов и так далее.

Но в реальности, конечно, этого не происходит в большинстве своем. И поступают на это жалобы", - сообщил Серик Кусаинов.

В законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении мажилиса, планируется прописать соответствующие нормы.

"В законопроекте этот момент учли: что услугодатель не вправе будет обещать потребителю, что в результате получения такой услуги у него сразу все наладится и белая полоса в жизни пойдет. Это, практически, введение в заблуждение потребителя относительно качества предоставляемой услуги", - заявил спикер.

Напомним, ранее в феврале в мажилисе депутат заявила, что все больше казахстанцев становятся жертвами коучей и тренеров без квалификации, которые обещают жизнь мечты за месяц.

"Все чаще к нам обращаются граждане, ставшие жертвами громких обещаний недобросовестных практиков. В поисках "успешного успеха" некоторые граждане, надеясь найти хоть какой-то выход из своих проблем, откликаются на обещания о "быстром обогащении", "новой жизни" или "карьере мечты за месяц", вкладывают значительные средства, а порой даже берут кредиты для оплаты этих услуг", - отметила Динара Наумова.

Ранее на заседании мажилиса депутат Амантай Жаркынбек также предложил проверять деятельность блогеров - он заявил, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.

Еще депутаты предложили ужесточить требования для работы психологом, с целью "убрать с рынка тарологов и шаманов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228069-avtoram-kursov-hotyat-zapretit-davat-lozhnye-obeshchaniya-ob-uspeshnom-uspehe-v-kazahstane/