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Зазоры между конструкциями моста через Иртыш напугали семейчан (видео)

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Зазоры между конструкциями
Зазоры между конструкциями. Кадр из видео: телеканал KTK

В Семее один из мостов через Иртыш перепугал горожан, а кадры огромных просветов между конструкциями разлетелись по Сети, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, в Семее всего две переправы через Иртыш и обе нуждаются в ремонте. Основной поток машин идет через подвесной мост. Из-за чего там в час пик образуются заторы.

Второй мост давно собирались сделать пешеходным. По словам специалистов, он изношен, там уже рушились перила и плиты. Сейчас видны большие зазоры в полотне. Это и напугало горожан.

Однако чиновники заявили, что провели проверку и причин для паники не нашли. Чтобы снизить нагрузку, по мосту запретили движение транспорта массой более 2 тонн. Сократили также количество полос до двух. Состояние самого моста расценивают как удовлетворительное.

"Но есть как бы дефекты на самом мосту. Что вот в соцсетях распространилось - это вообще предусмотрено самим проектом. И сам мост предусматривает вот эти вот расхождения. Там шарнирные соединения между жестким… шарниры, которые позволяют конструкции двигаться при изменении температуры", - прокомментировал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Асхат Есеев.

Источник: KTK

Отметим, что в прошлом году мосты в Семее неоднократно ремонтировали. Так, зимой 2024 года на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов - специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за холодов.

Позже перильные ограждения на автогужевом мосту сломались в Семее из-за сильного ветра. Тогда движение по немы было закрыто.

В конце года движение там было заблокировано, так как сразу три масштабных ДТП произошло на подвесном мосту в Семее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227977-zazory-mezhdu-konstrukciyami-mosta-cherez-irtysh-napugali-semeychan-video/