Высокие цены на ауызышар-меню: рестораторы ответили на заявление ДУМК

Представители ресторанного бизнеса объяснили цены на ауызашар-меню и отметили, что часто люди сами заказывают помпезный ужин, сообщает сайт телеканала KTK.

Несколько дней назад обеспокоенность высокими ценами на ауызашар-меню в ряде заведений страны выразило Духовное управление мусульман Казахстана. Свою позицию представители ресторанного бизнеса озвучили в сюжете телеканала KTK.

Сообщается, что в этом году стоимость ифтара на человека в заведениях варьируется от 5 до 10 тыс. тенге. По мнению посетителей, цены заметно выросли.

"Я заметил, что в этом году стало чуть-чуть дороже. Средняя цена - где-то 10 тысяч на человека. Относительно прошлого года - да: в том заведении, где я обычно был, там немножко цена выросла", - считает один из посетителей.

Но предприниматели с таким мнением не согласны. Поясняют, что цена блюда зависит от стоимости продуктов, а она значительно поднялась.

"В этом году сильно подорожало мясо, мясная продукция: говядина, баранина, конина очень сильно подорожала. Мясо подорожало на 25-30%. Гость приходит, мы говорим: "Вот минимальный - 5 тыс. пакет". Но наш менталитет действительно такой.

Приходят, говорят: "Ой, давайте добавим рыбную закуску, добавим еще что-то". И они сами начинают добавлять. Но очень много остается. Есть расточительство", - заявила управляющая сетью ресторанов Гульнар Тасыгожина.

По мнению рестораторов, люди сами заказывают помпезный ужин с богатым столом, а после не доедают блюда. Представители Духовного управления мусульман и владельцы заведений сошлись в одном: следует избегать чрезмерной расточительности, чтобы не выбрасывать еду.

Источник: KTK

Добавим, что в своем заявлении в управлении мусульман призвали предложить тем, кто соблюдает пост, простое и доступное меню для ауызашара, а также избегать расточительности. В ДУМК подчеркнули, что священный месяц Рамазан основан на смирении и благотворительности.

Напомним, месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения, в этом году в стране начался 1 марта. В ДУМК отмечали, что главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы.

1 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан.

Кроме того, ДУМК опубликовало расписание оразы и размер фитр-садака. С особенностями соблюдения поста в Рамазан подробнее можно ознакомиться здесь.