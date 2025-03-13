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Контроль усилят за некоторыми авто при въезде и выезде из Астаны

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Проверки грузовиков в Астане
Проверки грузовиков. Фото: акимат Астаны

В Астане с целью сохранности дорог вводится усиленный контроль за движением тяжеловесных автотранспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале столичного акимата, с целью повышения безопасности дорожного движения и предотвращения повреждений дорожного покрытия в Астане вводится усиленный контроль за движением тяжеловесных автотранспортных средств. Меры принимаются Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК совместно с акиматом города и органами полиции.

"Контроль будет осуществляться на ключевых въездах и выездах города через передвижные посты транспортного контроля, а также с помощью автоматизированных станций измерения веса. Нарушители будут подвергаться штрафным санкциям, размеры которых зависят от степени нарушения.

С 23 марта по 1 мая 2025 года также вводятся дополнительные ограничения по нагрузке на ось для транспортных средств, передвигающихся по автомобильным дорогам республиканского значения", - сообщает ведомство.

Проверки грузовиков в Астане
Проверки грузовиков. Фото: акимат Астаны

6 марта в акимате города было проведено совещание, на котором было принято решение о проведении рейдовых мероприятий с привлечением местной полиции и инспекций транспортного контроля.

С 7 марта в столице работает шесть передвижных постов, а также усиленная группа инспекторов транспортной инспекции. Проверено уже 94 автотранспортных средства, составлено 54 административных протокола на сумму более 11 миллионов тенге.

Согласно новым поправкам в законодательство, с 1 января 2026 года будут запрещены перевозки грузов самосвалами, масса которых превышает допустимые нормы, по дорогам общего пользования.

"Контроль за тяжеловесным транспортом будет продолжен для обеспечения безопасности и сохранности дорог столицы", - резюмируется в публикации.

Добавим, также ранее сообщалось, что с 1 марта по 1 апреля в восьми областях Казахстана вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

Напомним, в прошлом году глава государства, выступая в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

"Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд на них перегруженных многотонных грузовых машин.

После чего в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Летом прошлого года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

А осенью Минтранс утвердил параметры для крупногабаритного транспорта в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227823-dlya-sohrannosti-dorog-kontrol-za-dvizheniem-gruzovikov-usilili-v-astane/