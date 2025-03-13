Движение ограничат на одной из улиц Алматы из-за просадки асфальта

В Алматы будут устранять просадку в рамках гарантийных обязательств, поэтому движение по улице Курмангазы будет затруднено 15 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в акимате Алматы, 15 марта, с 9 до 15 часов дня, в Алмалинском районе будет затруднено движение автотранспорта по улице Курмангазы, от проспекта Достык в сторону улицы Пушкина.

"Временные ограничения вводятся для устранения просадки асфальтного покрытия на сетях теплоснабжения, проходящих под проезжей частью вышеуказанной улицы, выявленной специалистами.

Работы будут проводиться подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сообщили в акимате.

Участок перекрытия. Схема: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, о запланированном ремонте улицы Курмангазы стало известно в 2023 году.

Но в прошлом году введенное ограничение по улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова было продлено до середины сентября.

"Продлить ремонтные работы подрядная организация была вынуждена из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию, что повлияло на поставку строительных материалов и увеличение сроков выполнения строительно-монтажных работ", - говорилось в сообщении акимата.